قضية الطفل "موسى ولاء" ببغداد.. اعترافات "صادمة" تظهر لأول مرة (فيديو)

الاعترافات ادناه:

وأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد في وقت سابق، إلقاء القبض على قاتلة الطفل موسى ولاء، الذي انتشرت صور تعذيبه حتى الموت على وسائل التواصل الاجتماعي.وشهدت منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة بالعاصمة بغداد، جريمة "تقشعر لها الابدان"، حيث فارق الطفل "موسى ولاء" الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده، وسط تفاعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي.