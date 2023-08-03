رئاسة إقليم كردستان تحدد موعد اجراء انتخابات البرلمان

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الخميس، موعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئاسة إقليم كردستان حدد 25 شباط 2024 موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان".





