احتجاجا على تردي الخدمات.. العشرات يتظاهرون في البصرة ويهددون بقطع الطرق (صور)

تظاهر العشرات من اهالي قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة، اليوم الخميس، احتجاجًا على تردي الخدمات ويحاولون قطع طريق بصرة فاو.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات من اهالي قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة، تظاهروا احتجاجًا على تردي الخدمات ويحاولون قطع طريق بصرة فاو".



وأضاف ان "الأهالي شكوا من تردي الخدمات الصحية والماء والمجاري والكهرباء والخدمات الأخرى التي لم تشهد تحسننا من زمن".