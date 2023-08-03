بإشراف القضاء.. اعتقال تاجر مخدرات "شديد الخطورة" شمالي العراق

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مكافحة المخدرات نفذت وبأشراف محكمة تحقيق الكرخ الاولى عملية نوعية امنية استباقية في محافظة دهوك بالتنسيق مع مكافحة مخدرات اربيل وبجهد امني عالي المستوى، اسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات شديد الخطورة على امن المجتمع".وأضاف، انه "ضبط بحوزته حبوب مخدرة نوع كبتاكون تزن (236.476) كيلو غرام ومادة الافيون المخدرة تزن (35.755) كيلو غرام وتم ايداعه التوقيف،وأشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقرارات التي تصدرها محكمة تحقيق الكرخ الاولى المختصة بملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ".