العاني: المغيبون والسجناء السياسيون والعفو ترويج اعلامي للانتخابات

وقال العاني خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكلام عن المغيبين والسجناء السياسيين والعفو العام مجرد ترويج اعلامي يتخذه بعض السياسيين كذريعة للحصول على الأصوات الانتخابية"، مطالبا الحكومة الحالية بـ"الاهتمام بهذه الملفات كونها ليست غافلة عنها ولكنها تتعرض الى ضغوطات من هنا وهناك".وأضاف العاني، ان "منصب رئاسة البرلمان هو القناة الوحيدة لتمثيل المكون السني والكثير من القنوات الأخرى اختزلت"، موضحا انه "نسعى لتوحيد الكتل السنية لتصبح كتلة واحدة".وتابع، ان "كثرة الزعامات سببت لنا العديد من المشاكل ولو نظرنا الى الماضي لرأينا ان الموقف السني كان اقوى مما يبدو عليه الان لكن هناك جهات تعمل على تفتيت وتشتيت الزعامات والقيادات السنية تحت مسمى المنافسة السياسية"، مردفاً: "نحن نساند وبقوة الحكومة الحالية على أداء مهمتها ونعمل على اعانة محمد شياع السوداني في مواجهة الضغوطات التي تمارس ضده".وأشار الى ان "الحكومة والقضاء يلاحقان شبهات الفساد في المحافظات المحررة عن طريق اتخاذ الإجراءات الجدية والمتابعة، وسيتم محاسبة المتورطين بها"، مؤكدا ان "الممارسات غير المشروعة التي تطال حقوق المواطن وتنتهكها مرفوضة سواء كانت من اعلى سلطة او ادناها".