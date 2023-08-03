بالفيديو.. لحظة هروب موقوف أمام محكمة في الديوانية

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول يوثق لحظة هروب متهم موقوف أمام بناية محكمة في الديوانية.

وتمكن متهم موقوف، الخميس، من الهروب من امام بناية المحكمة الجديدة في محافظة الديوانية، فيما تعرض شرطيين للإصابة بإطلقات نارية خلال عملية التهريب.