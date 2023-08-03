في البصرة.. حريق يتسبب بخروج خطوط للطاقة عن العمل

وقال الفريق في بيان، “حدث حريق لا تعرف اسبابه في احد صهاريج المحملة بالوقود خلف احدى محطات الوقود في المنطقة الواقعة قرب خطوة الامام علي (عليه السلام)، وأدى لهب النيران المتصاعد الى ذوبان وانقطاع احد اسلاك خط شعيبة - بترو ١٣٢ ك ف وانفصاله عن العمل، الى جانب خروج بعض الخطوط تأثرا بالحادث وحالة الدروب الشديد على الشبكة”.وأضاف البيان “على اثر الحادث وبتوجيه مباشر من قبل المدير العام اسعد محير كريم توجهت ملاكات الشركة الى موقع الحادث وباشرت بالمعالجة واصلاح القطع بالتعاون مع القوات الامنية المتواجدة في الموقع”.وأكد الفريق أن “الخط سيعود للعمل خلال اقل من ساعتين وجميع المحطات والخطوط بضمنها محطات الخطوة المتنقلة لم تتعرض لأي عارض وتعمل بحالتها الطبيعية”.