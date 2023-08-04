سيطرة البصرة تمنع دخول عدد من المحتجين على "بيع" أم قصر

وقال مراسلنا، إن "عدداً من المتظاهرين من المحافظات الجنوبية وصلوا الى البصرة للمشاركة في التظاهرة ضد التجاوزات الكويتية".وأضاف، أن "الجميع ينتظر الموافقات الامنية في سيطرة مدخل البصرة على بعد 40 كم والمعروفة بسيطرة السدرة على السريع".وأشار الى أن "القوات الامنية في سيطرة مدخل البصرة منعت دخول الناشط المدني ضرغام ماجد وعدد من المتظاهرين من الدخول الى المحافظة".وفي وقت سابق، أثار تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي تحدث فيه عن "الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، الجدل في الأوساط والشعبية.