وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد تمكنت من ضبط أحد مُنتسبي وزارة الداخليَّة مُتلبّساً بجريمة الرشوة بالجرم المشهود".وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، إلى "تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ من قسم التحرّي وشعبة الضبط؛ لمُتابعة وضبط أحد مُنتسبي وزارة الداخليَّة - مُديريَّة حماية المنشآت والشخصيَّات؛ إثر قيامه بابتزاز ومساومة أحد الأشخاص على مبلغٍ ماليٍّ؛ مقابل إنجاز معاملاتٍ تخصُّهُ في دائرة التعويضات".وأضافت الدائرة أنَّ "الفريق قام، بعد صدور قرارٍ عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، وتمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (20) مليون دينارٍ من المُشتكي؛ لقاء شمول بعض الأشخاص بقانون تعويض المُتضرّرين من جرَّاء العمليَّـات الإرهابيَّـة"، مبيناً أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".