عِرَاك بالأيدي واعتداء على الكوادر الطبية بأحد مستشفيات بغداد (فيديو)

السومرية نيوز - محليات



شهدت مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عِرَاكاً بالأيدي، واعتداء على الملاكات الطبية.



وأظهر مقطع فيديو متداول، حصلت عليه السومرية نيوز، " عِرَاك بالأيدي واعتداء على الملاكات الطبيّة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد".



وبحسب الفيديو، "أصيب عدد من الأشخاص نتيجة الضرب والاعتداء".