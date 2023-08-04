الصحة تصدر بياناً حول اعتداء ضابط على ملاكاتها في "ابن الخطيب"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التعدي الذي طال ملاكات مستشفى ابن الخطيب في بغداد من قبل ضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع وافراد حمايته، معتبرةً ما جرى هو تعدي سافر وتؤكد مضيها بالإجراءات القانونية بحق المعتدين".وأوضحت، أن "ما جرى هو وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد وبعد إكمال إجراءاتها الادارية والفنية من اوراق رسمية وكيس معفرات واثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه الى دائرة الصحة العامة من قبل احد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية بحضور والدهم الضابط برتبة كبيرة في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق انذار او مقدمات".وأكدت الوزارة، انها "ماضية بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن تتهاون بالأمر باي اعتداء يطال مؤسساتها وملاكاتها بكافة الاختصاصات وستكون السد المنيع لهم ولحقوقهم"، داعية جميع الجهات المعنية الى "التعاون معها في حماية ملاكاتها الذين يبذلون جهود مضنية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين ومنع تكرار تلك الاعتداءات".وفي وقت سابق من اليوم، نشرت السومرية مقطعاً مصوراً يوثق اعتداءً طال ملاكات طبية في مستشفى ابن الخطيب.