البصرة.. اغلاق الطريق المؤدي للقنصلية الكويتية (صور)

وذكر مراسل السومرية في المحافظة، ان القوات الامنية أغلقت الطريق المؤدي الى مبنى القنصلية الكويتية في شارع الكورنيش وسط البصرة.وجاء هذا الاجراء بحسب مراسلنا، تحسبا لوصول متظاهرين الى مبنى القنصلية.وكان عشرات المتظاهرين قد خرجوا في محافظة البصرة تنديدا "بالتجاوزات الكويتية".