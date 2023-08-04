توضيح رسمي بشأن وجود "دب" داخل طائرة عراقية

وقالت إدارة الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود ان توضح للرأي العام التفاصيل الخاصة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا الصدد تتقدم إدارة الشركة بالاعتذار للمسافرين على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي الى مطار دبي وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن "دب" والذي تم شحنه من بغداد الى الامارات بطريقة أصولية، وباتباع كافة الإجراءات المعتمدة عالميا".وبينت، أنه "عند وصول الطائرة إلى مطار دبي تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله مما استدعى طاقم الطائرة الى التنسيق مع السلطات الإماراتية التي أرسلت على الفور فريقاً متخصصاً لتخدير الحيوان ونقله الى خارج الطائرة وبعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي اضرار تذكر".