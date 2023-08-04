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استقدام مدير عام تربية محافظة ذي قار سابقاً
محليات
2023-08-04 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
332 مشاهدة
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لتربية محافظة ذي قار سابقاً؛ لامتناعه عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة ذي قار سابقاً ، فضلاً عن أعضاء لجنة كشف تجديد الإجازات الخاصَّة بالمدارس الأهليَّة في المحافظة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي (111 لسنة 1969) من قانون العقوبات".
وأضافت، أنَّ "المُتَّهم أقدم أثناء فترة ترؤسه لجنة كشف تجديد الإجازات في مُديريَّة التربية على تجديد الإجازة السنويَّة لإحدى المدارس المشيد قسم منها من مادة " سندويج بنل"، خلافاً لتعليمات وضوابط وزارة التربية".
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