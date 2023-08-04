أول تعليق للكهرباء على تفجير أبراج ديالى

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لايزال ابطال وزارة الكهرباء يحولون العمليات التخريبية التي تتعرض لها تباعاً أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ، الى محاولات يائسة ، لا تسمح للظلاميين بتخريب الجهود ، وقطع الكهرباء عن المواطنين ، بمحاولة منهم في تفجيراتهم للابراج بالعبوات الناسفة لتقطيع اوصال المنظومة وعزل المحافظات بعضها عن بعض ".وأضاف، أن "خط نقل الطاقة (شرق بغداد _ ديالى جهد ٤٠٠ ك .ف رقم ١) تعرض مساء اليوم الجمعة في الساعه الثامنة والنصف مساءاً ، لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة تحت ابراجه ، مما ادى الى سقوطها في منطقة خان بني سعد ، بالقرب من قرية ابو بصل" .وأشار إلى أن " وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وجه الملاكات الهندسية والفنية بنقل الطاقة المنطقة الوسطى، بإستنفار الجهود والكشف عن ملابسات الحادث والمباشرة فوراً بإعادة بناء ما تدمر ، وعدم تضرر المواطنين بقطع الكهرباء بهذه العمليات التخريبية ، والتحويل على خطوط بديلة ريثما يعاد الاعمار سريعاً" .واكد انه "يجري الان تأمين المنطقة من قبل القوات الامنية والعسكرية ليتمكن ابطال الكهرباء من الدخول لمكان الحادث والمباشرة بالعمل "، لافتا الى ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بتأمين الحماية البنى التحتية للكهرباء كضرورة قصوى" .