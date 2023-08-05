مجهولون يحرقون عجلة منتسب في البصرة (فيديو)

وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "مجهولين يستقلون دراجة ناريةً قاموا برمي مادة حارقة تحت عجلة منتسب في الحشد الشعبي في حي المهندسين خلف محطة وقود الخليج العربي، بمحافظة البصرة".وأضاف، أن "العجلة احترقت بالكامل"، مبيناً أن "المنتسب تقدم بطلب شكوى؛ لمعرفة هوية المجهولين".