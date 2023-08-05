15 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 درجة وغبار يُخيّم على الوسط والجنوب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت، صحو مع غبار خفيف في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكركوك والموصل وصلاح الدين وبابل 45، ودهوك 41، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى 46، والبصرة 48".وأضاف، أن "طقس، غداً الأحد سيكون صحوا في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في أقسامها الجبلية، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد".ولفت البيان إلى، أن "الطقس المتوقع ليوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".