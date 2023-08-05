22 الف بحث علمي.. جامعة بغداد تتصدر الجامعات العراقية في مستوعب سكوبس العالمي

وتمكنت الجامعة من تحقيق إنجاز علمي ملموس بتجاوز حاجز 22 الف بحث علمي في المستوعب، الامر الذي يسهم بتعزيز مكانتها بين الجامعات العراقية لتصبح الجامعة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز الهام على المستوى العالمي، وفقا لبيان جامعة بغداد.وبحسب البيان، قال رئيس الجامعة منير السعدي ان "هذا التفوق جاء نتيجة لجهود الأساتذة والباحثين الذين عملوا جاهدين لإثراء المعرفة والبحث العلمي في مجموعة متنوعة من المجالات"، مؤكدا على "أهمية المحافظة على هذا الإنجاز والتطور العلمي الذي تشهده الجامعة والمضي قدماً نحو مستويات عالمية في البحث والتعليم".وأضاف ان "جامعة بغداد تتطلع إلى مزيد من التفوق والإنجازات الاكاديمية الرائدة"، معربا عن تمنيه بــ " الاستمرار في تقديم الإسهامات القيمة لإثراء المعرفة العلمية وتعزيز التطور في العراق وخارجه، وأن تظل الجامعة قوة إلهام ومصدر فخر للعراق والمنطقة العربية".ويعد مستوعب سكوبس العالمي مؤشراً هاماً لجودة وتأثير الأبحاث العلمية المنشورة، وبتخطي هذا العتبة الهامة، تثبت جامعة بغداد وجودها في خريطة البحث العلمي العالمي وتؤكد إسهامها في إثراء المعرفة العلمية بشكل عام.وفي أواخر (تموز 2023) أعلنت جامعة بغداد، عن تصدرها قائمة الجامعات العراقية في تصنيف الشفافية لعام 2023 الذي يصدر عن مؤسسة Webometrics، الذي يعتمد على حساب عدد الاستشهادات المرجعية للباحثين في المؤسسات الأكاديمية باستخدام حساباتهم في Google Scholar.