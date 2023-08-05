ما هي قصة الدب الذي تسبب بتأخير طائرة عراقية في دبي؟

السومرية نيوز – محليات



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو "مثير" يوثق قيام دب بتعطيل رحلة طيران الخطوط الجوية العراقية التي كانت متجهة من دبي إلى العاصمة بغداد.



وأظهر مقطع فيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصن تهدئة الدب ومحاولة إرجاعه للقفص على متن الطائرة بعد تمكن من الإفلات، ما أثار هلع وفزع المسافرين.

#دب🐻 يتسبب بتأخير رحلة للخطوط العراقية من دبي إلى بغداد..



حيث قام الدب بكسر القفص وخرج منه مما استدعاء حضور فريق اماراتي متخصص قام بتخدير الدب ونقله إلى خارج الطائرة pic.twitter.com/chWDPJXAoW — ناجي العريفي (@najialarefi) August 5, 2023



وتداول الناشطون أيضا مقطع فيديو من داخل الطائرة يظهر حالة الضجر والاستياء الكبيرين بين الركاب على متن في الرحلة المتجهة من بغداد إلى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى تم السيطرة على الوضع. وتداول الناشطون أيضا مقطع فيديو من داخل الطائرة يظهر حالة الضجر والاستياء الكبيرين بين الركاب على متن في الرحلة المتجهة من بغداد إلى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى تم السيطرة على الوضع.

دب يتسبب بتاخير رحلة جوية على الخطوط الجوية العراقية من مطار دبي الى بغداد؛ بعد كسر قفصه داخل الطائرة!! pic.twitter.com/w8HOYfBvSB — سكوب (@Scope_iq) August 4, 2023



*اعتذار الخطوط الجوية العراقية

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، أمس الجمعة، اعتذارًا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.



ونشرت الخطوط الجوية بيانًا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبًا أيضًا.



وقالت الشركة، إنّ إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميًا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".



وبيّنت أنّ الدب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة".



وأكّدت الشركة، استئناف الرحلة "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار". أصدرت الخطوط الجوية العراقية، أمس الجمعة، اعتذارًا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.ونشرت الخطوط الجوية بيانًا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبًا أيضًا.وقالت الشركة، إنّ إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميًا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".وبيّنت أنّ الدب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة".وأكّدت الشركة، استئناف الرحلة "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار".



فيما ظهر حديث على إنّ الدب كان برفقة قردين، وقد نقل تحت إشراف أحد السياسيين إلى أحد الأثرياء العراقيين المقيمين في دبي. فيما لم تعلن الخطوط الجوية معلومات عن مصير الدب، وما إذا كان قد تم شحنه إلى بغداد بعد الحادثة، أم بقي في دبي.