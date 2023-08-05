ما هي قصة الدب الذي تسبب بتأخير طائرة عراقية في دبي؟

#دب🐻 يتسبب بتأخير رحلة للخطوط العراقية من دبي إلى بغداد..
حيث قام الدب بكسر القفص وخرج منه مما استدعاء حضور فريق اماراتي متخصص قام بتخدير الدب ونقله إلى خارج الطائرة pic.twitter.com/chWDPJXAoW
— ناجي العريفي (@najialarefi) August 5, 2023
#دب🐻 يتسبب بتأخير رحلة للخطوط العراقية من دبي إلى بغداد..
حيث قام الدب بكسر القفص وخرج منه مما استدعاء حضور فريق اماراتي متخصص قام بتخدير الدب ونقله إلى خارج الطائرة pic.twitter.com/chWDPJXAoW
دب يتسبب بتاخير رحلة جوية على الخطوط الجوية العراقية من مطار دبي الى بغداد؛ بعد كسر قفصه داخل الطائرة!! pic.twitter.com/w8HOYfBvSB
— سكوب (@Scope_iq) August 4, 2023
دب يتسبب بتاخير رحلة جوية على الخطوط الجوية العراقية من مطار دبي الى بغداد؛ بعد كسر قفصه داخل الطائرة!! pic.twitter.com/w8HOYfBvSB