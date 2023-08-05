هدم وإزالة منزل عصابة تمتهن "التسليب" في البصرة (فيديو)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا وبتعاون مع لجنة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة، قامت بإزالة دار تجاوز كان يستخدم من قبل عصابة تقوم بتسليب المواطنين بدراجة نارية في مناطق مختلفة من مركز البصرة".وأضافت، أن "العصابة كانت تتخذ منزلاً تجاوزاً، في منطقة القبلة بحي الجامعة"، لافتة الى أن "قرار الإزالة جاء تنفيذا لقرار محافظ البصرة اسعد العيداني، والذي ينص على ازالة كل دار تجاوز يثبت فيه جريمة قتل او خطف او تسليب".وفي وقت سابق، اعتقلت القوات الأمنية، عصابة تقوم بتسليب المواطنين وترويعهم باستخدام الدراجات النارية في محافظة البصرة.