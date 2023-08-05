بينهما امرأة.. ضبط موظفين بالحماية الاجتماعية متلبسين بجريمة الرشوة في كركوك

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تلقى معلومات تفيد بأن إحدى الموظفات في دائرة شبكة الحماية الاجتماعيَّة تقوم بممارسة عمليَّات الابتزاز والمساومة وطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء شمول المواطنين بإعانات الشبكة".وأردفت الدائرة أن "فريقاً من المكتب، وبعد تأكده من صحة المعلومة، واستحصال قرار قضائي بضبط كل ماله مساس بالجريمة، هرع إلى نصب كمين للمشكو منها في أحد شوارع كركوك، حيث تمكن من الإيقاع بالمتهمة ومتهم آخر معها متلبسين بالرشوة بالجرم المشهود".ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المتهمين والمبزرات الجرميَّة أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر؛ لإصدار القرار القضائي المناسب وتقرير مصير المتهمين".