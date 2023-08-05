مُنح لتلاميذ الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية.. ما علاقة المادة 52 من الموازنة وعلى ما تنص؟

وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، إنَّ "اجتماعات متواصلة مع لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، أثمرت عن الاتفاق على تفعيل المادة 52 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 التي تنص على تفعيل منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، فضلاً عن تفعيل التغذية المدرسية وسبل إيصالها إلى التلاميذ بغية الحد من التسرب الذي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي لأسر بعض التلاميذ، لاسيما في المناطق الفقيرة"، لافتة إلى أنَّ "هناك تعاوناً وسعياً حقيقياً من قبل لجنة المرأة لتشريع القوانين التي تعمل على تطوير أوضاع الطفل والمرأة كونهما أساس الأسرة".وأشارت سجاد إلى أنَّ "الوزارة ستتولى مهمة توفير المنح المالية التي خصصت للأطفال التلاميذ حسب ما ذكر في قانون الموازنة العامة المصوت عليها مؤخراً، مؤكدة أنَّ هناك عملاً متواصلاً لتوفير بيئة صحية لجميع الأطفال، لاسيما ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بحسب الصحيفة الرسمية.