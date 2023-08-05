السوداني يوجه بالتحقيق بشأن وجود خلل في طائرة للخطوط

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، بالتحقيق بشأن وجود خلل في طائرة للخطوط الجوية العراقية.

وقال مكتب السوداني في بيان، إنه "بناءً على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل".

وأضاف أن الخلل "انعكس سلباً على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".

ولم يذكر البيان طبيعة الخلل الذي اصاب الطائرة..، الا أن الأيام الماضية شهدت انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام دب بتعطيل رحلة طيران للخطوط الجوية العراقية متجهة من دبي إلى بغداد.

