معلق بسقف المنزل.. إنقاذ صبي عنفه والده في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، عن إنقاذ صبي عنفه والده في بغداد، مشيرة الى أن الأخير متعاطي للمخدرات.

وقالت الوزارة في بيان، "بناءً على توجيهات وزير الداخلية في متابعة حالات التعنيف الأسري، وعدم التهاون في هذا الأمر، وَبعد ورود مناشدة الى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود صبي يبلغ من العمر (١٠ سنوات) معنف ومعلق بالسلسلة في سقف المنزل".

وأضاف "اذ تم استحصال الموافقات القضائية بتحرير الصبي والقبض على المتهم الذي قام بهذا العمل غير الإنساني، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال الى محل الحادث من خلال التنسيق مع مركز شرطة المشاهدة والقوة الماسكة للأرض، تم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه".

وكشف البيان أن "هذا المتهم متعاطي للمخدرات وضبط في منزله غرامات من المواد المخدرة وامبولات، كما تم ضبط بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ورمانتين"، مضيفاً "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً".