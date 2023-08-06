"فيسبوك" يحذف حساباً موثقاً باسم "نور زهير".. ما قصته؟

وأثار الحساب جدلاً واسعاً بشأن حقيقته خصوصًا بعد قيامه بنشر بعض المنشورات، قبل أن يصبح غير متوفر في وقت سابق من مساء يوم السبت، 5 آب 2023.

وراجعت مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، الحساب للتحقق منه تم التوصل لعدد من النقاط، وكالآتي:-صورة الملف الشخصي: تم استخدام صورة منتشرة عبر الإنترنت وعلى نطاق واسع خلال الأشهر السابقة.-علامة التوثيق: مع انتشار اسم (نور زهير) على نطاق واسع ووجود مقالات عنه جعلته شخصية معروفة بالإضافة لوجود نسخة من جواز سفره منشورة سابقًا عبر الإنترنت، يمكن أن يتم سحبها من الإنترنت وطباعتها ورقيًا لغرض التحقق بصورة حية منها لتأكيد الحساب المسمى بأسمه، وتوثيقه بالعلامة الزرقاء حتى وأن كان الحساب وهميًا لا يعود له.-خصوصا وأن شركة ميتا قد أطلقت مؤخرا خدمة (Meta Verified) وهي ميزة لتوثيق الحسابات الشخصية لأي شخص على الفيسبوك والإنستغرام بعد تأكيد هوية الحساب ودفع مبلغ 11.99 دولار شهرياً لمستخدمي الموقع الإلكتروني أو 14.99 دولار شهرياً لمستخدمي التطبيق، دون الحاجة لأن يكون الشخص معروفًا حتى.-محتوى الحساب: لم يقدم الحساب محتوى جديد لـ(نور زهير)، حيث تم نشر بعض المقولات كمنشورات نصية، وأخر منشور له كان صورة تُظهر (نور زهير) وهو يرتدي T-Shirt وردي اللون، بدت للبعض أنها صورة حديثة له، لكنها في الحقيقة قديمة تم نشرها بتأريخ 10 آيار 2018، على حساب فيسبوك باسم (Anoor Abu Fatema) يتضمن صور أخرى له.ولاقى الحساب تفاعلاً كبيرا، قبل ان تقرر منصة فيسبوك، حذفه، أمس السبت.وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منصة فيسبوك حذفت حساباً موثقاً مزيّفاً باسم نور زهير".