لشهر آب الحالي.. صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 12 الف متقاعد

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لحزمة الاجراءات الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين التي اصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، اعلنت هيأة التقاعد الوطنية احدى تشكيلات وزارة المالية البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آب ٢٠٢٣ بمجموع (١٢٤٧٣) قيد ، وبمبلغ اجمالي مقدارهُ ٨٧،٠٦٧،٢١٢،٤٩٢ مليار دينار، للفئات ادناه :-مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ( المدني والعسكري ) بعدد ( ٩٥٣٩ ) قيد-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع بعدد ( ٢٤٨٧ ) قيد .- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية بعدد ( ٣١٩ ) قيد .-السجناء ممن تقل مدة اعتقالهم عن شهر بعدد ( ٥٨) قيد .-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي بعدد ( ٤٤) قيد .-جرحى ضحايا الارهاب ممن تقل نسبة اصابتهم عن ٣٠٪؜ بعدد ( ٢٦ ) قيدودعت الهيأة "كافة الفئات اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية بالتوجه الى فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم ".وبذات السياق اكد رئيس الهيأة ان "الهياة تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية ، حيث تعتبر شريكًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، عبر اعتماد التعديلات والآليات المطلوبة التي تبنتها الهيأة لتلافي الثغرات التي يستغلها الفاسدون".