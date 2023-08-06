التعليم تعلن توفر منح دراسية مصرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تقرر آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد الموافق 15/8/2023 وأنه يمكن للطلبة الاطلاع على شروط ومتطلبات وروابط التقديم المثبتة في أدناه :https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/06082023.pdf