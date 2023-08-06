الرافدين يصدر تنويهاً بشأن قروض المشاريع الصغيرة

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار ستمنح للمواطنين من أصحاب المحال التجارية والحرفيين وصغار التجار والمتقاعدين وأصحاب المهن الأخرى".وأضاف، أن "نسبة فائدة القرض 25 مليون دينار هي 6 بالمئة بالقسط المتناقص، ومدة التسديد 6 سنوات من ضمنها 3 أشهر فترة امهال".وأشار إلى، أن "ضمان القرض كفالة كفيل موظف مدني أو عسكري من الموطنين رواتبهم لدى المصرف او بضمان رهن عقار لصالح المصرف من الدرجة الأولى على ان يغطي قيمته التقديرية مبلغ القرض، إضافة إلى 25 بالمئة من قيمة القرض".وذكر، أن "التقديم على القرض يكون من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".