دورة أممية تخص "النوع الاجتماعي" تُثير غضب أهالي كربلاء.. ما القصة؟

السومرية نيوز – محليات



بتاريخ 6/22/ 2023، وجه ممثل الأمم المتحدة في الفرات الأوسط، علي عبد الحسين كمونة، خطاباً لمحافظ كربلاء المقدسة، يخص تنظيم دورة تدريب مدربين، الا أن الكتاب تحمل مضامين "محظورة" في العراق.

وحمل الكتاب عبارات تحمل معاني "النوع الاجتماعي"، و "المساواة بين الجنسين".



وبحسب الكتاب الذي حصلت عليه السومرية نيوز، فإن "برنامج الأمم المتحدة الانتمائي، وضمن برامج إعادة الاستقرار، وبالتعاون مع قسم التماسك الاجتماعي، يعمل على تنظيم دورة تدريب مدربين في موضوع (النوع الاجتماعي) لتحقيق الهدف الخاص من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بالمساواة بين الجنسين، والذي يستهدف موظفي قسم تمكين المرأة وجامعة كربلاء".



وعلى اثر الكتاب، طالب أهالي محافظة كربلاء بمعرفة حقيقيته وصحته، رافضين هذه الممارسات "رفضاً قاطعاً". وبحسب الكتاب الذي حصلت عليه السومرية نيوز، فإن "برنامج الأمم المتحدة الانتمائي، وضمن برامج إعادة الاستقرار، وبالتعاون مع قسم التماسك الاجتماعي، يعمل على تنظيم دورة تدريب مدربين في موضوع (النوع الاجتماعي) لتحقيق الهدف الخاص من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بالمساواة بين الجنسين، والذي يستهدف موظفي قسم تمكين المرأة وجامعة كربلاء".وعلى اثر الكتاب، طالب أهالي محافظة كربلاء بمعرفة حقيقيته وصحته، رافضين هذه الممارسات "رفضاً قاطعاً".



ويقول مؤسس ورئيس تجمع معاً من أجل كربلاء المقدسة، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "نريد جواباً واضحاً، من محافظ كربلاء، عن صحة هذا الكتاب، وما هو ردكم".



ويضيف: "ان كان صحيحاً، فإننا نبلغكم برفضنا القاطع لأي ممارسة أو نشاط من هذا النوع، في مدينة سيد الشهداء (عليه السلام)". ويقول مؤسس ورئيس تجمع معاً من أجل كربلاء المقدسة، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "نريد جواباً واضحاً، من محافظ كربلاء، عن صحة هذا الكتاب، وما هو ردكم".ويضيف: "ان كان صحيحاً، فإننا نبلغكم برفضنا القاطع لأي ممارسة أو نشاط من هذا النوع، في مدينة سيد الشهداء (عليه السلام)".