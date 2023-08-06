بغداد.. الإعدام بحق تاجر مخدرات قام بقتل منتسب في القوات الأمنية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إثناء تنفيذ أمر إلقاء القبض عليه حصلت مقاومة مما أدى إلى استشهاد أحد إفراد القوة وإصابة منتسب آخر".وأضاف "وجدت المحكمة إن الأدلة المتحصلة، هي أدلة كافية ومقنعة لإدانة المـتهم وفق إحكام المـادة 30/ثالثـا مـن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية".