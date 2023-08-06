تقرير مُفصّل بطقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".واوضحت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم في عموم البلاد".