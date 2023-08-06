تنويه جديد من المرور يخص تسجيل الدراجات النارية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "آخر موعد لتسجيل الدراجات النارية يوم 25 من الشهر الجاري، وحسب بيان رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣".وأضاف البيان، انه "استناداً لاحكام المادة (٤٧/ثانيا/ز) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩، قررنا اصدار البيان الاتي:-حسب القرار المرقم (٢٣٢٨٦) في ٢٤_٥_٢٠٢٣ الصادر من مجلس الوزراء الموقر سيكون اخر موعد لتسجيل الدراجات النارية بكافة انواعها ذات المحورين والثلاث محاور( التكتك، الستوتة) .وبحسب البيان، سيتم محاسبة المخالفين يوم 25 من الشهر الجاري، وسيتحمل المخالف كافة الاجراءات القانونية وسوف تحال الدراجات المخالفة للتعليمات وغير المسجلة للهيئة العامة للكمارك بدعوى كمركية، مشيرة الى ان هذا البيان ينفذ من تاريخ صدوره.