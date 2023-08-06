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آليات القانون ستصدر الأسبوع الحالي.. تعرف على أخر مستجدات الموازنة
محليات
2023-08-06 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
765 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أفادت وزارة التخطيط، بأن آليات الموازنة ستصدر هذا الأسبوع وسترى الكثير من المشاريع المتلكئة النور نهاية العام الحالي وبداية المقبل.
وبيَّن وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر جوهان، أنَّ "الموازنة لم تتلكأ ولم تتعطل، لكن بعد إقرار قانون الموازنة بصورتها النهائية والتصحيحات التي جرت عليها من قبل مجلس النواب والحكومة، التقينا خلال الأسبوعين الماضيين مسؤولي الوزارات والمحافظات ووضعنا خططاً سريعة لما يخدم تنفيذ المشاريع".
وأوضح، أننا "لا نستطيع أن نموِّل المشاريع بشكل سِلف، ويجب أن نموِّل على وفق ما تم تصديقه وإقراره في قانون الموازنة، من خلال إيجاد وجه قانوني لإصدار التعليمات التي ستُنشر في الوقائع العراقية وتصدر نهاية هذا الأسبوع كحدٍ أقصى".
وأشار جوهان إلى أنَّ "البرنامج الحكومي يشدد على تنفيذ المشاريع الخدمية سريعة الإنجاز بأسرع وقت، لذلك سيكون الجزء الأكبر من الموازنة لإنجاز المشاريع الستراتيجية المتعلقة بالبنى التحتية، كمشاريع الصرف الصحي، والصحة، والتربية، والتعليم، والكهرباء"، مؤكداً أنَّ "هذه المشاريع ليست بالقليلة، وإذا ما أُنجزت فإنها ستحقق طفرة نوعية بالواقع الخدمي، وسيرى النور عدد ليس بالقليل من هذه المشاريع نهاية هذه العام، أما في العام المقبل فسيستمر العمل لاستكمال المشاريع المتلكئة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، يوم الثلاثاء الماضي 1 أب/اغسطس، ان تعليمات تنفيذ قانون الموازنة المالية ستنشر خلال الأسبوع المقبل.
وأنهى مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي 1 أب/أغسطس 2023، إجراءات صياغة تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، فيما طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب بالإسراع في تنفيذها حتى مع عدم حسم الطعون.
وفي وقت سابق، قالت لجنة المالية النيابية ان هناك إجراءات إدارية وروتينية من وزارتي المالية والتخطيط أسهمت بتأخير "غير متعمد" لتنفيذ قانون الموازنة، داعيا الوزارتين إلى الإسراع بإنجاز عملهما في هذا الشأن.
بعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس الماضي 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.
وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.
كما صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في يوم 21 حزيران/ يونيو 2023 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية.
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