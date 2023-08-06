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التربية تحدد موعد التقديم الى مدارس الموهوبين إلكترونياً
محليات
2023-08-06 | 06:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
572 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة التربية / هيأة رعاية الموهوبين، اليوم الاحد، عن موعد التقديم الى مدارس الموهوبين للصف الاول متوسط إلكترونياً للعام الدراسي (2023 – 2024) وذلك يوم الخميس الموافق العاشر من شهر آب الجاري ولمدة عشرة أيام من تأريخ بدء التقديم.
وأوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، شروط التقديم التي حددتها هيأة رعاية الموهوبين كالآتي:-
- ان يكون التلميذ قد اجتاز الامتحان الوزاري للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023 .
- ان يكون التلميذ حاصل على معدل (97)% وبمجموع (582) للطلبة المسلمين ومجموع (485) لغير المسلمين على ان يكون التلميذ حاصل على درجة (100)% في مادتي الرياضيات والعلوم للصف السادس الابتدائي.
- يخضع التلميذ المتقدم لاختبارات مدارس الموهوبين وكما مبينة في ادناه:-
• الاختبار التحصيلي : يكون في مادتي الرياضيات والعلوم (منهاج الصف الأول المتوسط / المدارس الاعتيادية).
• اختبار الذكاء والابداع
- لا تمتلك هيأة رعاية الموهوبين او المديريات العامة أي صلاحية لاستثناء التلاميذ مما ذكر في أعلاه.
- لا يوجد اختبار تشخيصي (مقابلة تشخيصية) لان الاختبار سيكون تحريرياً فقط.
- يحق لتلاميذ المحافظات التي لا تمتلك مدرسة موهوبين التقديم إلى اقرب محافظة فيها مدرسة موهوبين.
- ملء استمارة التقديم وسحبها من قبل ولي امر التلميذ على ان تُختم من قبل إدارة مدرسته الابتدائية وتسلم إلى إدارة مدرسة الموهوبين مع المستمسكات المطلوبة (هوية الأحوال للطالب ووالديه ، بطاقة السكن ، صورة ملونة واحدة ونسخة من درجات الطالب للصف السادس الابتدائي) وخلال مدة أقصاها يوم الثلاثاء الموافق 22 / 8 / 2023 .
- يكون موعد الاختبار يوم الاثنين الموافق 28 / 8 / 2023 ، في مقرات مدارس الموهوبين في كل محافظة بتمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وفي حال صادفت عطلة سيتم تأجيل الامتحان لليوم الذي يليه
علما ان رابط التقديم الالكتروني سيعلن عن طريق موقع الوزارة الرسمي خلال الايام القريبة القادمة .
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