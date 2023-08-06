حريق قرب العتبة العلوية في النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حادث حريق قرب العتبة العلوية في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل "قيصرية ملابس" في شارع الصادق بالمدينة القديمة، قرب العتبة العلوية".



وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث لإحكام سيطرتها عليه".