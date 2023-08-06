وزير الموارد المائية يطرح تحدياً ويتحدث عن "تسعيرة" للمياه

وقال ذياب في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "نجهز المواطن الواحد بنحو 700 لتر من المياه يومياً في بغداد، وفي الحلة يتجاوز الالف لتر، في حين الدراسة الاستراتيجية تحدد 250 لتراً للفرد"، معتبراً "العبث بمياه الشرب كفر"، لافتاً إلى أن "المواطن يسقي الحديقة بمياه الشرب ويغسل سيارته به أيضاً".وشدد على ضرورة أن "يكون هناك سعر للمياه على قدر استعمال الانسان.. في كل دول العالم هناك فواتير مياه و40 % لخدمات المجاري"، مبيناً أن "ورقة المياه التي تصل للبيوت تقوم على تقدير والتقدير هو خطأ".وأكد الوزير، أنه "رفض منح استثناءات عشوائية لنواب بشأن حصص المياه"، مردفاً: "نحن بالدراسة الاستراتيجية خصصنا 300 مليون متر مكعب للأسماك بينما وصل الى مليار ونص متر مكعب للبحيرات وهذا بحد ذاته أزمة".وأتم عون: "أتحدى أي شخص عبور نهر دجلة سيراً على الاقدام"، موضحاً أن "المشهد الذي صور في نهر دجلة كان في منطقة كانت مكب لنتاج حفر الجزر الموجودة داخل النهر".