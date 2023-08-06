المالكي يعلق على حجب مواقع التواصل: يجب أن يراعي هذا الأمر

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان يراعي المواقع التي تدعم الدولة عن المواقع التي تحرض على الكراهية.

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"، إن "العراق بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الاعلام والتعبير ورغم انها حق أساسي ولكنها ليست حقاً مطلقاً".

وأضاف أن "مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي لدواعي امنية يجب ان يراعي المواقع التي تدعم الدولة والحكومة عن المواقع التي تحرض على الكراهية والعنف والتعدي على خصوصية الاخرين".

وكشفت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، عن حجب تطبيق (تيليغرام) بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون.