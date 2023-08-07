السامرائي: نعوّل على حكمة قيادات المجتمع وشيوخ العشائر بصلاح الدين لنشر خطاب التسامح

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نراقب بألم ما آلت إليه الأمور بين أبناء محافظتنا الأعزاء في الأيام الماضية، ويحزننا أن تصل إلى هذا الحد من التجاذب في مرحلة تتطلب مزيداً من التفاهم".وتابع، "نعوّل كثيراً على حكمة قيادات المجتمع وشيوخ العشائر في صلاح الدين وكلّنا أمل بأن تسود المحبة ويعلو خطاب التسامح بديلاً عن التنازع".