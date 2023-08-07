الصحة تبدي موقفاً من وفاة أحد كوادرها بميسان وتؤكد على هذا الأمر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "مستمرة بمتابعة التحقيقات حول وفاة الدكتور ((حمزة كريم قاسم)) ومن خلال التواصل مع الجهات الأمنية والصحية العدلية والقضائية المختصة".وأكدت الوزارة "ضرورة تنفيذ كافّة الجهات المعنية واجباتها في حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها من مختلف التخصصات".وكانت دائرة صحة محافظة ميسان، قد أصدرت، أمس الاحد (6 آب 2023)، بياناً حول ملابسات وفاة طبيب مقيم في مستشفى الصدر التعليمي.وذكرت الدائرة في بيان إنها "تنعى أحد ملاكاتها الطبية الدكتور حمزة كريم قاسم طبيب (مقيم دوري في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي) والذي تم توفي يوم أمس".وأوضحت، أنها "تتابع ونقابة الاطباء في ميسان حالة وفاة الطبيب من خلال اتخاذ الخطوات القانونية العاجلة لكشف ملابسات الحادث مع الجهات القضائية والطبابة العدلية والجهات الأمنية في المحافظة".