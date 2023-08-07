اقتصادي يكشف عن أرقام "صادمة" تخص "أزمة" المياه في العراق

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "معدل استهلاك المياه في العراق = 60 مليار متر مكعب".وأضاف، أن "إيرادات العراق المائية عام 2019 = 93 مليار متر مكعب"، مبينا أن "إيرادات العراق المائية عام 2023 = 15 مليار متر مكعب".وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن "نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية".وبين أن "حصة الفرد من المياه عام 2019 = 2389 متر مكعب"، مستدركا "حصة الفرد من المياه عام 2023 = 348 متر مكعب".وأوضح المرسومي، أن "حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019".ولفت الى، أن "درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها (خطورة عالية) فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره".وختم حديثه بالقول، "يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا".