التربية توافق على احتساب الشهادة الدراسية للمتعاقدين من المحاضرين والإداريين

السومرية نيوز - محليات



وافقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على احتساب الشهادة الدراسية للمتعاقدين من المحاضرين والإداريين المثبتين بالوظيفة والحاصلين عليها أثناء وبعد فترة العقد أسوة بالمعمول به لموظفي الملاك الدائم.





وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة وافقت على احتساب الشهادة الدراسية للمتعاقدين من المحاضرين والإداريين المثبتين بالوظيفة والحاصلين عليها أثناء وبعد فترة العقد وكما معمول به لموظفي الملاك الدائم". أدناه نص الوثيقة: