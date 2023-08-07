مطاردة "مثُيرة" على الطريقة الأمريكية.. المرور يلاحق صاحب شاحنة والأخير يأبى التوقف (فيديو)

وبحسب المقطع الذي صوره أحد أصحاب السيارات، ووثق المطاردة، فإن العجلة التابعة لمديرية المرور العامة طاردت أحد سائقي الشاحنات الكبيرة على شارع الزبير، في محافظة البصرة.ويوثق الفيديو، محاولة إيقاف المرور لسائق الشاحنة بعد التقرب منه، الا أن الأخير عمل على اجتياز عجلة المرور دون توقف، وهو ما دفعها للدوران على حافة الطريق.ولم يبين الفيديو المنتشر، الأسباب الحقيقية التي دفعت المرور وراء ملاحقة صاحب الشاحنة، الا انه على ما يبدو، ان صاحب الشاحنة قد ارتكب مخالفة مرورية، وامتنع عن التوقف.