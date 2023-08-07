بشرى سارة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد جهود متواصلة ومخاطبات وزيارات مستمرة من قبل نقيب المهندسين العراقيين ذوالفقار حوشي المكصوصي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، والجهات ذات العلاقة بخصوص احتساب خدمة الزملاء المهندسين ممن لديهم خدمة سابقة في القطاع الخاص، حسمت وزارة المالية هذه المسألة بكتاب رسمي الى نقابة المهندسين العراقية ذي العدد 30806 بتاريخ 7/8/2023، والذي اشار إلى احتساب الخدمة العمالية خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب (العلاوة والترفيع) والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام".وقدّم نقيب المهندسين العراقيين، وفق البيان، "تقديره لهذه الجهود، وأشار إلى الدور المهم الذي لعبته الجهات الحكومية والمالية في تحقيق هذا الإنجاز"، مؤكداً على "أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف المهندسين مما سيساهم في تطوير مجالاتهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم".وأضاف المكصوصي، أن "هذه الخطوة تعكس التفهم والتقدير من الحكومة للمهندسين وللدور الهام الذي يقومون به في تطوير البنية التحتية والمشروعات الوطنية".وقدم نقيب المهندسين، بحسب البيان، "شكره لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولوزير المالية طيف سامي، ولكل من شارك بفاعلية في دعم هذا الإجراء، الذي يبرز اهتمام ورعاية الحكومة بالمهندسين العراقيين في القطاع الخاص".