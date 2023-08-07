تقليد بغدادي.. حافظو القرآن من اطفال الاعظمية يسيرون بشوارعها بعد انتهاء الدورة

سار أطفال الاعظمية من حفظة القرآن الكريم، اليوم الاثنين، في شوارع المدينة في تقليد بغدادي بعد انتهاء الدورة الصيفية لتحفيظ المصحف الشريف.

وواكبت عدسة السومرية نيوز، هذا التقليد البغدادي الذي ينطلق به حافظو القران من اطفال منطقة الاعظمية وهم يسيرون بشوارعها بعد انتهاء الدورة الصيفية لتحفيظ المصحف الشريف.



وتنطلق هذه المرة المسيرة وسط هتافات تعبر عن تمسك المسلمين بالقرآن الكريم في ضل الهجمات والتدنيس الذي تعرض له على يد عدد من المتطرفين في السويد والدنمارك.