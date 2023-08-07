المحكمة الاتحادية تحسم طعن الكربولي ضد غاندي

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعى محمد الكربولي، دعوته بطلب الحكم بإحلاله عضواً في مجلس النواب محل النائب غاندي محمد عبد الكريم".وأضافت: "حيث حُسمت الدعوى بالرد لعدم وجود ما يخل بصحة عضوية النائب غاندي محمد عبد الكريم".