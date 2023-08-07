توجيه جديد من محافظة بغداد بشأن المولدات الكهربائية المخالفة للتسعيرة

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، ومتابعة من محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، نفذت الوحدات الإدارية حملة واسعة شملت معظم مناطق العاصمة لمتابعة الإلتزام بتسعيرة المولدات الحكومية والأهلية"، لافتاً إلى أن"الحملة استهدفت المخالفين من أصحاب تلك المولدات وإلزامهم بالجباية وفق التسعيرة التي أقرتها محافظة بغداد".وأشار البيان إلى، "أن محافظة بغداد بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لهيئة توزيع بغداد، عملت على تأمين الحصص الوقودية لجميع المولدات، وزيادتها إلى 45 لتراً لكل kv، بدلاً من 30 لتراً لكل kv"، مبيناً "أن أصحاب المولدات كافة خاضعون للمحاسبة، وتحت طائلة القانون، ولا يُسمح لهم بالتجاوز على الضوابط والتسعيرة المقررة".