بسبب شبهات فساد.. التربية تسحب يد مدير مشروع الوزارة رقم واحد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أوصى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اللجنة التحقيقية المشكلة بحق مدير مشروع الوزارة رقم واحد بسحب يده من التنفيذ بعد ورود عدة شكاوى الى الوزارة تُثبت تورطه بشبهات فساد واختلاسات متعددة ".واضافت ان "الاربع والعشرين ساعة الماضية شهدت تحقيقاً عاجلاً من قبل اللجنة العليا المكونة من القانونية والمفتش التربوي والمالية مع المتابعة المباشرة من قبل الوزير تم على إثرها إصدار التوصيات بحقه والتي سيُعلن عنها خلال الايام القليلة المقبلة".