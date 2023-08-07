الجبوري: الدعوة لاحداث تكتل مناطقي وتخندق عشائري امر مرفوض

وقال الجبوري في بيان، "اهمية ان يشاع السلام ويحل الوئام بين العلم والبو عجيل كمنطقة واحدة وامتداد جغرافي وارث جيرة موغل في القدم"، موضحاً أن "الاساءة التي حصلت يجب ان يعقبها اعتذار من صاحبها ويقدم على وجه السرعة كل ما يرضي العلم تاريخا ورموز عشيرة ومواطنين اجلاء".وأضاف أن "دفع الخلاف الى زاوية حرجة والدعوة الى احداث تكتل مناطقي وتخندق عشائري بقصد الاستثمار السياسي والاستقطاب الانتخابي امر مرفوض ولا يجب ان يسمعه احد".