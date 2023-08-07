المرور تنوه لقطع طريق مهم في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، عن قطع طريق سريع محمد القاسم في بغداد.

وقالت المرور في بيان، "قطع سريع محمد القاسم من صعود القطن الطبي (أعلى المالية) بأتجاه النهضة لغرض صيانة واستبدال ثمانية مفاصل من الخط السريع والتي كانت عبارة عن مطب".

وأضافت "سيتم عمل تحويلة لمسافة ٢٥٠ مترا، حيث سيستمر العمل لمدة ٣٥ يوماً".