قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، حذف أربع مواد من قوائم الاستيراد بينها العصائر والمرطبات، وأوصى بتخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة".

وناقش المجلس بحسب البيان "الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها"، مضيفاً أن "المجلس أستضاف مدير عام الشركة العامة لاستيراد الأدويَّة والمستلزمات الطبيَّة ومدير عام دائرة العقود الحكوميَّة في وزارة التخطيط والمُستشار حمودي عباس من هيئة المستشارين لمناقشة تعديل الضوابط الخاصة بتجهيز الأدويَّة والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبيَّة والعمل على توطين الصناعة الدوائيَّة من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الصناعة الدوائيَّة والمستلزمات الطبيَّة الوطنيَّة".

وقرر المجلس "حذف العصائر والمرطبات والكيك بانواعه والمعجنات من قوائم الاستيراد على أنَّ يتم مراجعة القرار خلال مدة سنة واحدة من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في تقييم مدى تأثر السوق المحليَّة بهذا الحذف سلباً أو إيجاباً"، كما قرر المجلس أنَّ "يتم التنسيق بين وزارتيّ التجارة والزراعة من أجل تسعير وبيع وتسليم مادة النخالة لغرض أنَّ يستفيد منها مربيّ الماشيَّة".

وتابع البيان "كما قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بتخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح (المواشي والأغنام) لتكون بنسبة 4 % وبإمكان المستوردين الدخول إلى المنصة الإلكترونيَّة لشراء الدولار بما يغطي تكاليف الاستيراد وبسعر الصرف الرسميّ"، كما أقر المجلس "تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحيَّة وشركات السفر والسياحة".